أخضر الناشئين يفتتح معسكر الطائف استعدادًا لكأس العرب في الجزائر

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي، 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاتة، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز زيد، جاذوب الظفيري، سعيد الزهراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، محمد العيسي، طلال حاجي، فارس يوسف، أصيل عبدالله، نواف البشري.