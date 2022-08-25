الفتح يفتح مدرجاته للجماهير مجانًا أمام التعاون

أعلنت إدارة نادي الفتح عن فتح مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مجانًا أمام الجماهير خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ضيفه التعاون السبت المقبل في انطلاقة مشوار الفريق بدوري روشن السعودي.
على الصعيد الميداني ركز المدير الفني دونيس على الجوانب التكتيكية بشكل كبير خلال المران الذي أُقيم مساء اليوم الخميس بملعب النادي الرديف.
وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء، اعقبتها تدريبات لياقية خفيفة، بعدها قسم دونيس اللاعبين إلى مجموعات وأدى تدريبات بالكرة في مساحات مختلفة، بعدها طبق عددًا من الجمل التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي.