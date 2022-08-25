الفتح يفتح مدرجاته للجماهير مجانًا أمام التعاون

وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء، اعقبتها تدريبات لياقية خفيفة، بعدها قسم دونيس اللاعبين إلى مجموعات وأدى تدريبات بالكرة في مساحات مختلفة، بعدها طبق عددًا من الجمل التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي.