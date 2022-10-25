من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل.. تجربة رياضية وترفيهية في منطقة مشجعي دورة الألعاب السعودية 2022

وتستقطب المنطقة زوارها يوميًّا من الساعة 4:00 عصرًا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل؛ للاستمتاع بكل ما يخص الفعاليات المصاحبة للألعاب السعودية، بالإضافة إلى منافسات 3 ألعاب رياضية أساسية ضمن الدورة؛ وهي: كرة السلة 3x3، وكرة الطائرة الشاطئية، والتسلق الرياضي. ويمكن عشاق الرياضة الاستمتاع بمشاهدة منافسات باقي الألعاب عبر 4 شاشات عملاقة تنقل المنافسات التي تقام في المواقع الأخرى على الهواء مباشرة.