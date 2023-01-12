السوبر الإسباني بالرياض.. برشلونة يسقط "بيتيس" ويواجه ريال مدريد في النهائي

ضرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، وذلك بعد أن أقصى نظيره ريال بيتيس من خلال ركلات الترجيح 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض.
الشوط الأول انتهى بتقدم "البارسا" بهدف "روبرت ليفاندوفسكي"، عند الدقيقة 40.
وكان حكم اللقاء"كارلوس" قد ألغى هدفًا لبرشلونة عند الدقيقة 23 للاعب "بيدري" بداعي التسلل.
وشهد هذا الشوط تألقًا لحارس مرمى برشلونة "تير شتيغن" حينما تصدى لكرتين خطرتين لبيتيس عند (د45) تباعًا، منقذًا مرماه من أهداف محققة.
وفي الشوط الثاني كاد عثمان ديمبلي يضيف الثاني للبارسا عند الدقيقة 63 لكن تسديدته ارتطمت في القائم.
وفي الدقيقة 77 عدل نبيل فقير النتيجة لفريقه.
وفي الدقيقة 80 دفع المدير الفني لبرشلونة "تشافي" باللاعب "فاتي".
وتفوق المدير الفني لريال بيتيس "بيلجريني" على "تشافي" في شوط المدربين، وبالتالي وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.
حضر "فاتي" بالهدف الثاني للبارسا ، عند الدقيقة 93 ، إثر تسديدة رائعة على الطائر.
وعند الدقيقة 100 عدل "مورون"النتيجة لريال بيتيس من كرة خلفه ولا أجمل.
وعند الدقيقة 118 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه قائد "بيتيس" اقواردادو.
ابتسمت ركلات الترجيح لبرشلونة 4-2، بعد أن تصدى" شتيغن" لركلتين.