السوبر الإسباني بالرياض.. برشلونة يسقط "بيتيس" ويواجه ريال مدريد في النهائي

ضرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، وذلك بعد أن أقصى نظيره ريال بيتيس من خلال ركلات الترجيح 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض.