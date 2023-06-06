هل رفع الهلالُ عرضَه الماديّ للضغط على ميسي؟

ووفقًا للصحفي الخبير في انتقالات اللاعبين، الذي ذكر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": أن عرض الهلال لا يزال هو نفسه على الطاولة، الذي يقترب من 1 مليار يورو لمدة عامين.