هل رفع الهلالُ عرضَه الماديّ للضغط على ميسي؟

نفى الصحفيُّ الإيطالي "فابريزيو رومانو" صحةَ جميع الأخبار المتداولة عن رفع إدارة الهلال عرضها المالي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحسم الصفقة فى أسرع وقت.
ووفقًا للصحفي الخبير في انتقالات اللاعبين، الذي ذكر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": أن عرض الهلال لا يزال هو نفسه على الطاولة، الذي يقترب من 1 مليار يورو لمدة عامين.
وشدّد رومانو على أن إنتر ميامي الأمريكي قدم عرضه للتعاقد مع ميسي، الأسبوع الماضي، وما زالت الأندية في انتظار قرار النجم الأرجنتيني النهائي.
وارتبط اسم ميسي خلال الأيام الماضية بإمكانية العودة للعب بنادي برشلونة الإسباني، بعد إعلان باريس سان جيرمان رحيله بعد نهاية الموسم الكروي، بعد موسمين له من اللعب للنادى الفرنسى.