في ليلة وداع 2022.. النصر يعبر الخليج وينتزع الصدارة من جديد

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لصدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد؛ وذلك بعد عبور محطة نظيره الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في ختام الجولة الـ11، وفي الليلة الأخيرة من عام 2022.
كثف النصر حضوره في منطقة المناورة، وتحصل بعد مرور خمس دقائق على الهدف الأول عن طريق الكاميروني "أبو بكر" برأسية رائعة مستثمرًا عرضية عبدالرحمن غريب.
وفي الدقيقة الـ7 حضر اسم "رونالدو"؛ إذ هتفت جماهير النصر في المدرجات عند الدقيقة السابعة باسم النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" احتفاء بتوقيع النصر معه أمس حتى 2025، كما تقمصت طريقة احتفال "الدون" حين يهز الشباك.
وعند الدقيقة الـ40 أضاع لاعب النصر "بيتي" فرصة هدف التعزيز الثاني لفريقه بعد أن تخطى ثنائي الدفاع الخلجاوي، لكنه طوح بالكرة من فوق العارضة لخارج الملعب.
ومع مطلع الشوط الثاني أجرى النصر تغييرًا إجباريًّا بخروج "أبو بكر" ودخول أيمن يحيى.
وتألق حارس النصر "أوسبينا" في التصدي لتسديدة قائد الخليج حسين النويقي عند الدقيقة الـ60.
وبتلك النتيجة استعاد النصر الصدارة بـ 26 نقطة، فيما بقي الخليج عند نقاطه الأربع في المركز الـ15.