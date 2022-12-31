في ليلة وداع 2022.. النصر يعبر الخليج وينتزع الصدارة من جديد

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم لصدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد؛ وذلك بعد عبور محطة نظيره الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في ختام الجولة الـ11، وفي الليلة الأخيرة من عام 2022.