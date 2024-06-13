بعد 9 أشهر وفي 3 مدن.. إدارة الكرة النسائية تختتم الموسم الرابع لمراكز التدريب الإقليمية

اختتمت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الرابع لمراكز التدريب الإقليمية بالتعاون مع إدارة البراعم والأكاديميات والمراكز الإقليمية.
وكان الموسم الرابع لمراكز التدريب الإقليمية للناشئات استمر لمدة 9 أشهر خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يونيو 2024، وذلك في 3 مدن هي الرياض، جدة والدمام، بمشاركة 22 مدربة محترفة وتحت إشراف فني متخصص بقيادة المدير الفني لإدارة الكرة النسائية، الألمانية مونيكا ستاب.
ويعد الموسم الرابع من مراكز التدريب الإقليمية محطة مهمة في رحلة تطوير الناشئات، حيث شهدت المراكز مشاركة 280 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 9 و17 عامًا، واتسمت المراكز بالتنوع والتميز في البرامج التدريبية التي قدّمتها، حاملةً بصمة رياضية وتربوية في الوقت ذاته.
وشهد الموسم المنقضي مشاركة المراكز الإقليمية الثلاثة في بطولة الاتحاد للناشئات تحت 17 عامًا، حيث قدمت اللاعبات أداءً لفت الأنظار ما جعل العديد من الأندية المحلية تتجه للاهتمام باستقطاب اللاعبات الموهوبات، وهو ما أسهم في رفع مستوى المنافسة في البطولات المحلية.
كما شهد الموسم قبل ختامه تدشين التجمع الكشفي لنخبة من اللاعبات المختارات وإتاحة الفرصة لأكثر من 70 موهبة تم اختيارهن من قِبل الأجهزة الفنية في كلٍ من الرياض، جدة والدمام، لزيادة الخبرة والاحتكاك وتطوير الأداء الجماعي.
واستضاف المركز التدريبي للصالات في مدينة الرياض، والذي انطلق في أكتوبر 2023، أكثر من 40 لاعبة، وتم التركيز على التدريبات التي تطور مهارات اللاعبات تحت إشراف مدرب منتخب الصالات للسيدات الكرواتي ماتو ستونكوفيش.
ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم لمراكز التدريب الإقليمية للناشئات 2024-2025، تركيز مراكز التدريب على تطوير اللاعبات في الفئة العمرية تحت 15 عامًا، وزيادة عدد المراكز التدريبية في مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على الحفاظ على مستوى الكفاءة العالية في البرامج التدريبية وضمان استمرارها.
يُذكر أن موسم مراكز التدريب الإقليمية للناشئات يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير بيئة تدريبية متميزة تُسهم في تطوير مهارات وصقل مواهب اللاعبات الناشئات، بهدف بناء جيل قوي من اللاعبات المؤهلات للمنافسة على المستويين المحلي والدولي، وهو الأمر الذي يعكس التزامه الثابت بتطوير كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.