بعد 9 أشهر وفي 3 مدن.. إدارة الكرة النسائية تختتم الموسم الرابع لمراكز التدريب الإقليمية

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم لمراكز التدريب الإقليمية للناشئات 2024-2025، تركيز مراكز التدريب على تطوير اللاعبات في الفئة العمرية تحت 15 عامًا، وزيادة عدد المراكز التدريبية في مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على الحفاظ على مستوى الكفاءة العالية في البرامج التدريبية وضمان استمرارها.