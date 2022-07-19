الاتفاق يواصل تدريباته.. والرباط الصليبي يبعد علي فؤاد

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية مكثفة من خلال الجري ثم بالكرة عبر مجموعتين، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.