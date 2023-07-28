رسميًا.. الأهلي يخطف رياض محرز من مانشستر سيتي

أعلن نادي الأهلي تعاقده الرسمي مع النجم الجزائري رياض محرز.
من جانبه، أكد مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل اللاعب إلى النادي السعودي بعد 5 مواسم ناجحة قضاها في أوروبا.
وأشار النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن اللاعب حقق العديد من الإنجازات خلال فترة إقامته في النادي، وتمنى له التوفيق في مستقبله.
ووقع محرز عقداً رسمياً مع أهلي جدة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن الصفقة التي تشير الأرقام إلى أنها بلغت 35 مليون يورو.
ويأمل أهلي جدة في استقطاب لاعبين عالميين؛ لتعزيز صفوفه والعودة للمنافسة على البطولات بعد هبوطه للدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لمدة موسم واحد.