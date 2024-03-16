دوري روشن للمحترفين: الاتحاد يعبر الفتح برباعية

وفي شوط المباراة الثاني أضاف أحمد الغامدي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الـ65، وبعده بدقيقة واحدة سجل سعد الشرفاء الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ66، قبل أن يختتم عبدالرزاق حمد الله الأهداف بالهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الـ74.