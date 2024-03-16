دوري روشن للمحترفين: الاتحاد يعبر الفتح برباعية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها سالم النجدي للفتح في الدقيقة الـ7 قبل أن يتعادل عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الـ38، ويعود الاتحاد ويتقدم عن طريق جوتا في الدقيقة الـ45+4.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف أحمد الغامدي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الـ65، وبعده بدقيقة واحدة سجل سعد الشرفاء الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ66، قبل أن يختتم عبدالرزاق حمد الله الأهداف بالهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الـ74.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الاتحاد مدالله العليان في الدقيقة الـ77.
وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة الـ43، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة الـ31.