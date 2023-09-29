الهلال يحسم الديربي وينتزع الصدارة بثنائية الشباب

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول الترتيب؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ8 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما كل من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة الـ68، واللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ76.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة الـ20 في الصدارة، في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة الـ8 في المركز الحادي عشر.