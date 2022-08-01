الكشف عن مواعيد مباريات نصف النهائي ونهائي كأس العرب للشباب 2022

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، اليوم الاثنين، اجتماعاً لها في مدينة أبها، برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الجنيبي (عن بُعد)، وفي حضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي وأعضاء اللجنة.