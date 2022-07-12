الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع خالد كعبي لمدة 3 مواسم

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط خالد كعبي (1992م) في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.
حيث جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز الربيعة ومدير الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الهندي.
من جانبه قدم اللاعب شكره لإدارة الفيحاء على الاحترافية في التعامل خلال مرحلة المفاوضات، معبراً عن سعادته بالانضمام لصفوف الفيحاء ووعد جمهور "الاستثنائي" ببذل الجهد والجدية في العمل من أجل خدمة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة ومحبي البرتقالي.
وانضم اللاعب إلى الفيصلي في صيف 2019 في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي الشباب، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.
وسبق وأن مثل صاحب الـ30عاماً خلال مسيرته الاحترافية أندية الهلال والشباب والفيصلي.