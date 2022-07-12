الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع خالد كعبي لمدة 3 مواسم

من جانبه قدم اللاعب شكره لإدارة الفيحاء على الاحترافية في التعامل خلال مرحلة المفاوضات، معبراً عن سعادته بالانضمام لصفوف الفيحاء ووعد جمهور "الاستثنائي" ببذل الجهد والجدية في العمل من أجل خدمة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة ومحبي البرتقالي.