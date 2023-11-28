"توليسو" لاعب أولمبيك ليون على رادار أندية سعودية

كشفت صحيفة "fotomac" التركية عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بخدمات لاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي كورينتين توليسو.
ويفكر مسؤولو النادي الفرنسي بجدية في إمكانية التخلي عن "توليسو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
وأوضحت أن أندية سعودية أبدت اهتمامها باللاعب الفرنسي، بالإضافة إلى اهتمام نادي فنربخشة التركي.
وانضم كورينتين توليسو، البالغ من العمر 29 عامًا، لأولمبيك ليون في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني الذي لعب له لمدة 5 مواسم.
ويرتبط اللاعب الفرنسي، بعقد مع ليون حتى 2027، وتبلغ قيمته السوقية نحو ثمانية ملايين يورو، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2017.