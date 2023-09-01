أخضر الصالات يواجه هولندا ودياً استعداداً للبطولة الدولية

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً السبت بنظيره منتخب هولندا في اللقاء الودي الأول الذي سيجمعهما على صالة الاتحاد الهولندي لكرة القدم في مقاطعة زايست، في إطار استعدادات (الأخضر) في معسكره الحالي الذي يستمر حتى 3 سبتمبر الجاري، على هامش استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري، استعداداً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2023.