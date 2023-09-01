أخضر الصالات يواجه هولندا ودياً استعداداً للبطولة الدولية

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً السبت بنظيره منتخب هولندا في اللقاء الودي الأول الذي سيجمعهما على صالة الاتحاد الهولندي لكرة القدم في مقاطعة زايست، في إطار استعدادات (الأخضر) في معسكره الحالي الذي يستمر حتى 3 سبتمبر الجاري، على هامش استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر الجاري، استعداداً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2023.
ميدانياً؛ أجرى أخضر الصالات اليوم الجمعة، تدريباته على الصالة التي ستحتضن المباراة الودية تحت إشراف المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي بدأ الحصة التدريبية بتمارين اللياقة البدنية ثم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتطبيق الجُمل الفنية والتكتيكية والخطة التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يُجري مناورة تدريبية، ويُنفذ فيها اللاعبون ما تم التدرب عليه.
فيما خضع ثلاثي حراس المرمى إلى تدريبات خاصة مكثفة ومنوعة برفقة مدرب الحراس الإسباني فرانك فرانسيسكو.
يذكر أن قرعة بطولة البرازيل الدولية لكرة قدم الصالات أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبي البرازيل واليابان، فيما أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا "أخضر الصالات" في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو.