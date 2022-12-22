كأس الملك.. في مباراة ماراثونية الفتح يحجز مقعده في ربع النهائي

حجز فريق الفتح الأول لكرة القدم، مقعده في دور الثمانية من بطولة كأس الملك، عقب تغلبه على نظيره الطائي بركلات الجزاء الترجيحية "7-6"، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي "2-2" مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
تقدم الفتح مبكرًا منذ الدقيقة 12 بهدف المغربي مراد باتنا، الذي استغلّ سوء تفاهم بين الحارس البرازيلي فيكتور براغا والدفاع، لينسل بينهما ويتابع عرضية فراس البريكان في الشباك.
وفي الشوط الثاني أدرك الطائي التعادل بواسطة اللاعب ناوليدج موسونا من تسديدة قوية فاجأت الحارس السويدي ريين جاكوب، قبل أن تعانق الشباك، وذلك في الدقيقة 65.
على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله انتهى الوقت الأصلي للقاء، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الثاني نجح أصحاب الضيافة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسن آل سليس، عند الدقيقة 112.
وفاجأ الطائي أصحاب الضيافة بتعديل النتيجة عن طريق النيران الصديقة بتسجيل حسن آل سليس خطأ في مرماه بالدقيقة 119، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف للفتح.