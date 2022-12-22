كأس الملك.. في مباراة ماراثونية الفتح يحجز مقعده في ربع النهائي

حجز فريق الفتح الأول لكرة القدم، مقعده في دور الثمانية من بطولة كأس الملك، عقب تغلبه على نظيره الطائي بركلات الجزاء الترجيحية "7-6"، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي "2-2" مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.