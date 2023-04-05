تحديد ملاعب النسخة 18 من كأس آسيا 2023 في قطر.. وسحب القرعة 11 مايو المقبل

كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب أحمد بن علي، ملعب الثمامة، ملعب المدينة التعليمية، ملعب خليفة الدولي، وينضم إليها ملعب جاسم بن حمد، وملعب عبدالله بن خليفة.