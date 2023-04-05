تحديد ملاعب النسخة 18 من كأس آسيا 2023 في قطر.. وسحب القرعة 11 مايو المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، اليوم الأربعاء، عن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة القارية الأكبر، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.
وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تُلعب الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب أحمد بن علي، ملعب الثمامة، ملعب المدينة التعليمية، ملعب خليفة الدولي، وينضم إليها ملعب جاسم بن حمد، وملعب عبدالله بن خليفة.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح إعلامي: "واثقون بأن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم سوف يقومان بتنظيم مهرجان حقيقي لم يسبق له نظير في تاريخ كرة القدم الآسيوية، نحن بالفعل تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تمامًا بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا".
وتم تأكيد الموعد الرسمي لسحب قرعة البطولة، وذلك على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.