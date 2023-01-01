كريستيانو رونالدو يصل إلى الرياض اليوم بعد تعاقُد النصر معه في صفقة تاريخية

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم "الدون" في حفل عالمي في "مرسول بارك" كما حدث معه عندما تعاقد مع ريال مدريد الإسباني في عام 2009، وسيتم طرح تذاكر لهذا الحفل خلال أيام، كما سيُلقي النجم البرتغالي كلمة قصيرة للجماهير.