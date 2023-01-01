كريستيانو رونالدو يصل إلى الرياض اليوم بعد تعاقُد النصر معه في صفقة تاريخية

أشارت مصادر إلى أن مساء اليوم هو موعد وصول محترف نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الرياض بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.
ووفقًا لمصادر "صحيفة الرياضية"، فإن النجم البرتغالي سيصل إلى الرياض عند الساعة الـ11 مساء اليوم الاثنين عبر صالة الطيران الخاص برفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.
وأكدت المصادر أنه سيُمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه تمهيدًا لتقديمه في "مرسول بارك" الثلاثاء.
وتابعت المصادر بأن رونالدو سيخضع لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.
وأوضحت المصادر أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم "الدون" في حفل عالمي في "مرسول بارك" كما حدث معه عندما تعاقد مع ريال مدريد الإسباني في عام 2009، وسيتم طرح تذاكر لهذا الحفل خلال أيام، كما سيُلقي النجم البرتغالي كلمة قصيرة للجماهير.
جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بمتابعة حسابات ناديه الجديد النصر أمس الأحد على منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستجرام وتويتر.
وكان النصر قد ظفر بخدمات "الدون" حتى 2025.