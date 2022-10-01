بهدف قاتل.. "الخليج" يحسم مواجهته مع "الباطن"

حقَّق فريق الخليج الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره الباطن في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بهدف نظيف.
سجَّل هدف المباراة الوحيد المحترف سوزا في الدقيقة الـ90+1. علمًا بأنه كان هناك هدف للخليج أيضًا في الشوط الأول، تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة رفع نادي الخليج رصيده من النقاط لأربع نقاط، فيما لم يحصد الباطن حتى الآن أي نقطة له في المسابقة.