الهلال يستأنف تدريباته بعد الديربي.. و"الثلاثي" يتواجد في العيادة

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد مباراة الأزرق أمس مع "النصر"، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الأمس، ومناورة فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين.
وتواجد الثلاثي "عبدالله المعيوف، محمد البريك، وأندري كاريلو" في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ وذلك نظير تعرضهم لإصابات أثناء لقاء الأمس.
ويواصل الفريق عصر يوم غد الأربعاء تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي، استعداداً لمواجهة ضمك، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.