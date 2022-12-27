الهلال يستأنف تدريباته بعد الديربي.. و"الثلاثي" يتواجد في العيادة

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك بعد مباراة الأزرق أمس مع "النصر"، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.