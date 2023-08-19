الشباب يمنح اللاعبين راحة قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

منح "كايزر"، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة يومين، على أن يعاود الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادًا للقاء فريق ضمك الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.
وكان "كايزر" قد أخضع اللاعبين اليوم لحصة تدريبية، قسَّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى منها تدريبات استرجاعية واستشفائية، وشملت تدريبات متنوعة في صالة الحديد، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات متنوعة، طبّقوا خلالها جملاً تكتيكية ولياقية على أرضية الملعب.
وعلى صعيد المصابين واصل الثلاثي (حسان تمبكتي وهتان باهبري ورياض شراحيلي) برامجهم التأهيلية مع أخصائي العلاج.