الشباب يمنح اللاعبين راحة قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

منح "كايزر"، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة يومين، على أن يعاود الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادًا للقاء فريق ضمك الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.