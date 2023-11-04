"نينو".. لاعب فلومينينسى البرازيلي على رادار نادي الشباب بالموسم الشتوي

كشفت صحيفة "UOL" عن استهداف نادي الشباب، التعاقد مع اللاعب نينو؛ لاعب فلومينينسى البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن المدافع البرازيلي أصبح أخيراً هدفاً قوياً لنادي الشباب السعودي وبشكتاش التركي، مشيراً إلى أن نينو في طريقه لمغادرة فلومينينسى بنهاية الموسم.
وأضافت الصحيفة أن نينو قد ينتقل إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، إذ إن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي.
وانضم نينو البالغ من العمر 26 عاماً، إلى صفوف نادي فلومينينسى، فى 2019، قادماً من كريسيوما البرازيلي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7 ملايين يورو.
ويحتل الشباب المركز التاسع في ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين، برصيد 15 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الهلال المتصدّر.