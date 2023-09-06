نادي المجد الرياضي بالقنفذة يحتفل باعتماده من الاتحاد السعودي لكرة القدم

وصرح رئيس نادي المجد بالقنفذة الدكتور محمد الحسني أن هذا الحدث الرياضي جاء بعد مسيرة طويلة في المجال الرياضي وجهد السنين الماضية ثمرته اعتماد الاتحادالسعودي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ونطمح للمزيد لرفعة اسم المحافظة وتدرج النادي بعدة مراحل سابقاً وحقق العديد من البطولات على مستوى المحافظة وخارجها.