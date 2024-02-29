الليلة في لقاء الثأر على ملعب "المملكة أرينا".. "كلاسيكو" منتظر يجمع الهلال والاتحاد

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مثيرة، لعل العنوان الأبرز هو قمة "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الهلال وضيفه الاتحاد، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.
يحل الطائي "السادس عشر - 18 نقطة" ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها "الأخير- 15 نقطة"، وذلك عند الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
فارق النقاط يشعل مواجهة الطرفين، وإن كان أبها سيلعب للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.
يستضيف الأخدود، نظيره الرياض، عند الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
ويسعى الطرفان لخطف النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
قمة الجولة 22 "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الهلال "المتصدر - 59 نقطة" وشقيقه الاتحاد "الخامس -37 نقطة"، وذلك في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم السلفادوري "إيفان بارتون".
يسعى الهلال إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتعثر النصر أمس أمام الحزم بالتعادل الإيجابي 4/4، من أجل توسيع الفارق النقطي إلى 9 نقاط، في حال تخطي عقبة الاتحاد، على الرغم من غياب مهاجمه "ميتروفيتش" بداعي تراكم البطاقات.
في المقابل يأمل الاتحاد مواصلة تقديم عروضه الإيجابية المقرونة بالنتائج الإيجابية وبلوغ مربع الكبار، عبر بوابة المتصدر، على الرغم من غياب مدافعه الشاب "سعد آل موسى" بداعي الإيقاف بالبطاقة الحمراء.
يُذكر أن نتيجة الدور الأول انتهت هلالية 4/3، في جدة.