الليلة في لقاء الثأر على ملعب "المملكة أرينا".. "كلاسيكو" منتظر يجمع الهلال والاتحاد

يسعى الهلال إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتعثر النصر أمس أمام الحزم بالتعادل الإيجابي 4/4، من أجل توسيع الفارق النقطي إلى 9 نقاط، في حال تخطي عقبة الاتحاد، على الرغم من غياب مهاجمه "ميتروفيتش" بداعي تراكم البطاقات.