8 فرق تتنافس على لقب بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege في موسم الجيمرز: أرض الأبطال

تنطلق يوم غد الخميس منافسات بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege، التي تُعدّ خامس بطولات منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وستتنافس 8 فرق من محترفي اللعبة الشهيرة على مدار 4 أيام "مرحلة المجموعات 13-14 يوليو، ومرحلة النهائيات 15-16 يوليو" لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة والبالغة مليونَيْ دولار؛ حيث سيحصل الفريق الفائز في النهائي الكبير يوم الأحد المقبل على الكأس ومبلغ 750,000 دولار أمريكي.
وستشمل قائمة الفرق المشاركة مجموعة من أفضل فرق العالم؛ مثل: G2 Esports ، و Oxygen Esports ، و w7m Esports ، بجانب الفريق السعودي Team Falcons. كما يشارك حامل اللقب في النسخة الماضية من موسم الجيمرز الفريق الأوروبي Team BDS، الذي حقق أيضًا لقب بطولة "لاعبون بلا حدود"، بالإضافة إلى فريق M80 من أمريكا الشمالية، وفريق Ninjas in Pyjamas من أمريكا الجنوبية، وفريق CYCLOPS من اليابان.
وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يسعدنا في موسم الجيمرز: أرض الأبطال أن نرحب مرةً أخرى بلعبة Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege ؛ حيث تحظى باهتمام كبير داخل المملكة وخارجها على صعيد الألعاب التنافسية، وذلك بفضل تنوع أسلوب اللعب والشخصيات والخرائط الديناميكية وأساليب اللعب التكتيكية المميزة، وتواجدها ضمن قائمة بطولات نسخة هذا العام هو استمرار لسعينا في جلب أفضل الألعاب الإلكترونية إلى المملكة وترسيخ مكانة أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".