8 فرق تتنافس على لقب بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege في موسم الجيمرز: أرض الأبطال

وستشمل قائمة الفرق المشاركة مجموعة من أفضل فرق العالم؛ مثل: G2 Esports ، و Oxygen Esports ، و w7m Esports ، بجانب الفريق السعودي Team Falcons. كما يشارك حامل اللقب في النسخة الماضية من موسم الجيمرز الفريق الأوروبي Team BDS، الذي حقق أيضًا لقب بطولة "لاعبون بلا حدود"، بالإضافة إلى فريق M80 من أمريكا الشمالية، وفريق Ninjas in Pyjamas من أمريكا الجنوبية، وفريق CYCLOPS من اليابان.