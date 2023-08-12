"قطنة" تُحقق التوقيت الأفضل في منافسات "الحيل والزمول"

من جهتها، تنطلق منافسات المرحلة النهائية في الـ28 من الشهر الجاري، وستشهد منافساتها إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، عقب ذلك استحدثت اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتعاون مع الاتحاد الدولي " ICRF " إقامة الماراثون.