في افتتاح الجولة الـ11 من دوري روشن.. الاتحاد يسعى لأخذ نصيبه من الحزم.. والتعاون لعبور الخليج

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد غداً الخميس، بانطلاق الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "دوري روشن" بـ3 مواجهات، حيث يستضيف فريق الخليج نظيره التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي فريق ضمك على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط بنظيره الأخدود، وفي جدة وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل يستضيف فريق الاتحاد نظيره الحزم.