في افتتاح الجولة الـ11 من دوري روشن.. الاتحاد يسعى لأخذ نصيبه من الحزم.. والتعاون لعبور الخليج

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد غداً الخميس، بانطلاق الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "دوري روشن" بـ3 مواجهات، حيث يستضيف فريق الخليج نظيره التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي فريق ضمك على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط بنظيره الأخدود، وفي جدة وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل يستضيف فريق الاتحاد نظيره الحزم.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الجمعة بإقامة 3 مباريات، تجمع فريق الرائد بنظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق الطائي نظيره الرياض على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وعلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف الهلال نظيره الأهلي في قمة مباريات الجولة.
فيما تختتم الجولة يوم السبت بإقامة ثلاث مباريات، تجمع أبها بنظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وفي المواجهة الثانية يستضيف النصر على ملعب الملك فهد الدولي نظيره الفيحاء، وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع الوحدة بالاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.