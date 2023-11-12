الخبر تستضيف الدورة الدولية الودية الكروية للمنتخبات تحت 23 عامًا

تستضيف الخبر الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عامًا بمشاركة منتخبات قطر، الأردن، أستراليا، بالإضافة إلى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وذلك خلال الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري.