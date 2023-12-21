الإيطالي "لورينزو بيليغريني" لاعب روما مطلوب في الدوري السعودي

وقالت الصحيفة: إنه ليس هناك ما يمنع الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي التعاقد مع لورينزو الذي يعدّ أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في فريق روما، ويتقاضى 5 ملايين يورو صافيًا في الموسم الواحد.