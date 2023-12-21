الإيطالي "لورينزو بيليغريني" لاعب روما مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أنه من الممكن انضمام الإيطالي "لورينزو بيليغريني"، لاعب روما الإيطالي، إلى الدوري السعودي في يناير القادم.
وبحسب ما نشره موقع "Onefootball": فإن لاعب وسط روما قد تلقّى بالفعل مكالمة من الدوري السعودي؛ ما جعله يفكر في إمكانية الرحيل عن روما، والتفكير في الانتقال إلى السعودية.
وذكرت أيضًا صحيفة "90min" أن "بيليغريني" يدرس عرضُا محتملُا من أندية الدوري السعودي للمحترفين لضمه بالميركاتو الشتوي القادم، ولكن لا توجد مفاوضات، على الأقل في الوقت الحالي.
وقالت الصحيفة: إنه ليس هناك ما يمنع الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي التعاقد مع لورينزو الذي يعدّ أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في فريق روما، ويتقاضى 5 ملايين يورو صافيًا في الموسم الواحد.
انتقل "لورينزو بيليغريني" البالغ من العمر 27 عامًا، إلى نادي روما في يوليو 2017، قادمًا من ساسولو الإيطالي، ويلعب لمنتخب بلاده منذ 2017.