بفوز نادي الأحساء.. اختتام بطولة المملكة المفتوحة للجودو لذوي الإعاقة البصرية

من جهته، عبّر "الفهيد"؛ عن فخره بالمستوى المميز الذي قدّمته الفرق المشاركة، مشيداً بالتنافس القوي بين اللاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة البصرية، وأكّد أن هذه البطولة تشكّل خطوة مهمة في صقل جيلٍ جديدٍ من المواهب الواعدة، وتعزيز روح المنافسة التي ستسهم في تحقيق إنجازات رياضية مشرّفة للمملكة على المستوى الدولي.