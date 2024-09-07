بفوز نادي الأحساء.. اختتام بطولة المملكة المفتوحة للجودو لذوي الإعاقة البصرية

اختتمت، أمس الجمعة، بطولة المملكة المفتوحة للجودو لذوي الإعاقة البصرية، التي نظّمتها اللجنة السعودية للإعاقات البصرية في نادي الروضة بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو.
شارك في البطولة 14 فريقاً تمثل الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية للمكفوفين، وضمّت أكثر من 80 مشاركاً ومشاركة.
وتُوّج الفائزون والفائزات من قِبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو، خالد الفهيد؛ حيث حصل نادي الأحساء على المركز الأول في الترتيب العام لإجمالي الميداليات، بينما جاءت جمعية كفيف في المركز الثاني، وحقق نادي الرياض المركز الثالث.
من جهته، عبّر "الفهيد"؛ عن فخره بالمستوى المميز الذي قدّمته الفرق المشاركة، مشيداً بالتنافس القوي بين اللاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة البصرية، وأكّد أن هذه البطولة تشكّل خطوة مهمة في صقل جيلٍ جديدٍ من المواهب الواعدة، وتعزيز روح المنافسة التي ستسهم في تحقيق إنجازات رياضية مشرّفة للمملكة على المستوى الدولي.
يُذكر أن الفرق المشاركة جاءت من هيئات وجمعيات رياضية عدة، منها: جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك عبدالعزيز، جمعية كفيف، جمعية قوي عسير، إضافة إلى أندية: حائل، الباحة، الجوف، القصيم، الرياض، الأحساء.