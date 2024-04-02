في ليلة هاتريك "الدون".. النصر يكتسح شباك أبها بثمانية

مزق فريق النصر الأول لكرة القدم شباك ضيفه أبها بثمانية أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها لحساب منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل الفريق النصر مجريات اللقاء بكل قوة لينجح في افتتاح التسجيل مبكرًا حينما أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قذيفة صاروخية من ركلة حرة ثابتة عجز الحارس الروماني تاتارو شانو عن التصدي لها لتستقر في الشباك عند الدقيقة الحادية عشرة.
واصل لاعبو النصر ضغطهم على مرمى منافسهم أبها وظهروا أكثر إصرارًا على تعزيز النتيجة وهو ما تأتي لهم فعلاً بوساطة نجمهم الأول كريستيانو رونالدو من ركلة حرة مباشرة سددها من فوق حائط الصد استقرت في المرمى معلنة عن ثاني الأهداف وذلك في الدقيقة 21.
هذا الهدف منح لاعبي النصر دفعة معنوية قوية فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى أبها ليصلوا إلى هدفهم الثالث في الدقيقة 33 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني الذي حول عرضية كريستيانو رونالدو إلى داخل الشباك.
وأنهى النصر أي فرصة لعودة فريق أبها إلى أجواء المباراة حينما عاد النجم رونالدو لممارسة هوايته المفضلة بزيارة الشباك من خلال تدوينه الهاتريك الشخصي له والهدف الرابع لفريقه مستغلاً تمريرة بينية من عبدالرحمن غريب لم تحتج إلا إلى لمسة سحرية من البرتغالي الذي وضعها بكل أناقة من فوق الحارس الروماني في الدقيقة 42.
وتسبب انهيار دفاعات أبها بتلقي شباكهم الهدف الخامس بعد دقيقتين فقط، وهذه المرة عن طريق عبدالمجيد الصليهم الذي تلقى هدية على طبق من ذهب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يتوان في إيداعها الشباك وعلى وقع هذه النتيجة الكبيرة انتهى الشوط الأول.
بلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني حيث لم يختلف كثيرًا عن سابقه الذي بدأ بهدفين من النصر أولها عن طريق عبدالرحمن غريب الذي استقبل كرة طولية من أتافيو وضعته بمواجهة المرمى لم يتأخر في تسديدها بقوة داخل الشباك مسجلاً سادس الأهداف في الدقيقة 51.
وزاد الضيوف غلتهم التهديفية حينما قاد نواف بوشل هجمة منظمة من الجهة اليمنى عكس على إثرها كرة داخل منطقة الجزاء أخطأ دفاع أبها في تشتيتها بالشكل الصحيح لتصل إلى البديل عبدالعزيز العليوة الذي سددها بقوة داخل شباك الحارس الروماني تاتارو شانو في الدقيقة 63 من مجريات اللعب.
وتواصلت أخطاء دفاعات فريق أبها حينما افتك اللاعب الشاب عبدالعزيز العليوة الكرة من أمام محمد الكنيدري ليهيأها لنفسه ويطلق قذيفة صاروخية أرضية على يمين الحارس مختتمًا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الثامن وذلك عند الدقيقة 86 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة الكبيرة واصل فريق النصر الوصيف مطاردة المتصدر الهلال حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بينما تعقدت أوضاع أبها حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.