في ليلة هاتريك "الدون".. النصر يكتسح شباك أبها بثمانية

وأنهى النصر أي فرصة لعودة فريق أبها إلى أجواء المباراة حينما عاد النجم رونالدو لممارسة هوايته المفضلة بزيارة الشباك من خلال تدوينه الهاتريك الشخصي له والهدف الرابع لفريقه مستغلاً تمريرة بينية من عبدالرحمن غريب لم تحتج إلا إلى لمسة سحرية من البرتغالي الذي وضعها بكل أناقة من فوق الحارس الروماني في الدقيقة 42.