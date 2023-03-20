قذيفة لاعب النصر "رونالدو" الأجمل في الجولة الـ21 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر "تويتر"، عن أجمل هدف بالجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة .
وحصل هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على أفضل هدف بالجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله من ركلة حرة مباشرة في شباك أبها، السبت الماضي.
واختارت الجماهير هدف رونالدو كأفضل هدف بالجولة ،حيث حصل على نسبة تصويت بلغت 54.6% من أصوات الجماهير.
وتفوق مهاجم النصر على هدف البرازيلي إيغور كورونادو، لاعب الاتحاد الذي سجله في الفتح وهدف سالم الدوسري لاعب الهلال أمام الاتفاق.
ويحتل النصر وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.