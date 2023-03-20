قذيفة لاعب النصر "رونالدو" الأجمل في الجولة الـ21 من دوري روشن

وحصل هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على أفضل هدف بالجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله من ركلة حرة مباشرة في شباك أبها، السبت الماضي.