إثارة دوري روشن: هدف قاتل للاتفاق يمنحهم النقاط الثلاث على حساب الوحدة

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها فينالدوم للاتفاق في الدقيقة الـ18 قبل أن يسجل محترف الوحدة غودوين هدفين في الدقيقتين الـ37 والـ51، ليعود فينالدوم من جديد ويسجل هدف التعادل للاتفاقيين في الدقيقة الـ81.
ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد؛ إذ نجح محترف الاتفاق ديمراي غراي في تسجيل الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة الـ90+8.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق عند النقطة الـ20، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ13.