إثارة دوري روشن: هدف قاتل للاتفاق يمنحهم النقاط الثلاث على حساب الوحدة

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.