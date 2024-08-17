ملعب مدينة الأمير سلطان يتزين بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

تزين ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة بمدينة أبها، الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بين الهلال والنصر، مساء اليوم السبت، بالهوية الخاصة بملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034، قد تشكّل أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا، يتم تنظيمها في دولة واحدة.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد سلّمت في 29 يوليو الماضي، رسميًا ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويكشف ملف الترشّح بشكل حصري عن المخطط العام لكأس العالم FIFA™ الذي ستستضيفه المملكة –بإذن الله– في خمس مدن رئيسة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثّل أحد أهم المشروعات الكبرى لمدن المستقبل في المملكة والعالم بأسره.
وستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ( 15) ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. حيث ستضم الرياض ثمانية ملاعب مُخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم، بما فيها ملعب الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة وعلى أن يُصبح الملعب الرئيس الجديد للمنتخب السعودي.