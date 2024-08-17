ملعب مدينة الأمير سلطان يتزين بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

وستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ( 15) ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. حيث ستضم الرياض ثمانية ملاعب مُخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم، بما فيها ملعب الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة وعلى أن يُصبح الملعب الرئيس الجديد للمنتخب السعودي.