تنطلق 19 ديسمبر.. الهلال والنصر يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

يشارك الهلال والنصر في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة بعد اعتماد المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة بطريقة الذهاب والإياب بدلًا من الطريقة السابقة المجمعة، وحدد موعد انطلاقها يوم 19 ديسمبر 2022م وتقسيم الأندية المشاركة في تصفيات البطولة حسب التوزيع الجغرافي (شرق وغرب آسيا)، وقُسِّمت دول غرب لآسيا إلى مجموعتين: إحداهما تمثل منطقة الخليج، والأخرى باقي دول غرب آسيا، وتضم كل مجموعة 8 أندية، ويشارك نادي الهلال بوصفه بطلاً للدوري ونادي النصر وصيفًا لبطل الدوري، إلى جانب أبطال البحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ووصيف بطل الدوري لأصحاب المركزين الأول والثاني من آخر بطولة خليجية للأندية التي حققها الكويت الكويتي، والمركز الثاني للنصر السعودي، ثم المقعدين الإضافيين لبطولة غرب آسيا ستكون من نصيب السعودية والكويت.