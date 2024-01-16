ناقشا سبل تطوير الرياضات الجليدية بالمملكة.. "ابن جلوي" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للكيرلينج

كما ناقش الاجتماع، تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الألعاب الجليدية، لجذب واستضافة الأحداث الرياضية الدولية في المملكة، وتنمية الرياضة الشتوية للناشئين، وتنفيذ برامج تدريبية وتوفير المعدات الرياضية المناسبة لهذه اللعبة، واستكشاف السبل الملائمة لتقديم برامج تدريبية على مستوى رياضيي النخبة، والإشراف على تجهيز المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولات؛ لضمان التزامها بالمعايير الدولية.