ناقشا سبل تطوير الرياضات الجليدية بالمملكة.. "ابن جلوي" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للكيرلينج

اجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، برئيس الاتحاد الدولي للكيرلينج بياو ويلينج، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.
وبحث الاجتماع، الاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي للكيرلينج في مجال الرياضات الجليدية، خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029).
كما ناقش الاجتماع، تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الألعاب الجليدية، لجذب واستضافة الأحداث الرياضية الدولية في المملكة، وتنمية الرياضة الشتوية للناشئين، وتنفيذ برامج تدريبية وتوفير المعدات الرياضية المناسبة لهذه اللعبة، واستكشاف السبل الملائمة لتقديم برامج تدريبية على مستوى رياضيي النخبة، والإشراف على تجهيز المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولات؛ لضمان التزامها بالمعايير الدولية.