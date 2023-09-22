رونالدو ورياض محرز يتقدمان تشكيلة النصر والأهلي في الكلاسيكو

وضمت التشكيلة كلاً من: نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميرت لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.