رونالدو ورياض محرز يتقدمان تشكيلة النصر والأهلي في الكلاسيكو

أعلن لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، قائمة فريقه الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق" للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب الدولي السنغالي ساديو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قائمة النصر في مباراة اليوم.
وضمت التشكيلة كلاً من: نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميرت لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.
فيما كشف الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي عن تشكيلة فريقه لمواجهة النصر مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت تشكيلة النادي الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي. الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، مريح ديميرال وبسام الحريجي. الوسط: فرانك كيسيه، جابريل فيجا ومحمد المجحد. خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، رياض محرز وسانت ماكسيمان.
ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز السادس.