الشباب: "باهبري" في عيادة النادي لشعوره ببعض الآلام.. والفريق يفتح ملف مواجهة الطائي

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الطائي، الجمعة المقبل، بقيادة المدير الفني مورينو.
واستهل المدرب التدريب بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين تقوية عضلات في النادي الصحي، ثم أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية في منتصف الملعب، واختتم التدريبات بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، والضغط على المنافس.
من جانب آخر وجد اللاعب هتان باهبري في عيادة النادي لشعوره ببعض الآلام بعد مباراة التعاون.