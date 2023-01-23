الشباب: "باهبري" في عيادة النادي لشعوره ببعض الآلام.. والفريق يفتح ملف مواجهة الطائي

واستهل المدرب التدريب بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين تقوية عضلات في النادي الصحي، ثم أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية في منتصف الملعب، واختتم التدريبات بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، والضغط على المنافس.