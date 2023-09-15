الشباب يبدأ مفاوضاته مع جون تيري لتولي تدريب الفريق

كشفت الصحفي "نيكولا شيرا"، عن بدء مسؤولي نادي الشباب محادثاتهم مع المدرب الإنجليزي جون تيري، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لما أفاد به الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن إدارة الشباب بدأت مفاوضاتها مع المدرب الإنجليزي، لتولي قيادة الفريق، خلفًا للمدرب مارسيل كايزر.
وكان نادي الشباب قد أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق، لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلاً منه.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن تيري (الـ42 عامًا)، الذي يعمل حاليًا كمستشار في أكاديمية تشيلسي، يقترب من تدريب نادي الشباب السعودي، مقابل صفقة ضخمة.
يذكر أن الشباب يمتلك نقطتين فقط، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير)، بعد فشله في الفوز بأي مباراة خلال 5 جولات في منافسات دوري روشن السعودي.