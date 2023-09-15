الشباب يبدأ مفاوضاته مع جون تيري لتولي تدريب الفريق

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن تيري (الـ42 عامًا)، الذي يعمل حاليًا كمستشار في أكاديمية تشيلسي، يقترب من تدريب نادي الشباب السعودي، مقابل صفقة ضخمة.