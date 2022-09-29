بحضور "البلطان".. مناورة تجهز الشباب للقاء الفيحاء "دورياً"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة الفيحاء، الأحد المقبل، وسط حضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
وبقيادة المدير الفني مورينو انطلقت الحصة التدريبية بتمارين في النادي الصحي، عقب ذلك أخضع المدير الفني مورينو اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم اللاعبين لعدة مجموعات طبقوا جملاً فنية منوعة.
واختتم المران بمناورة خصصها المدرب لتطبيق تدريبات بناء الهجمة، وإنهائها بالطريقة الصحيحة في المرمى، والاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس.