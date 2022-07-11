رسميًّا.. الحارس الكولومبي أوسبينا نصراوي لموسمَيْن

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر أمس الاثنين تعاقده رسميًّا مع الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حُر لمدة سنتين.
وأوضح النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه على "تويتر"،: "رسميًّا.. وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الأستاذ مسلي آل معمر، عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده داڤيد أوسبينا".
وأضاف البيان: "وذلك في صفقة انتقال حُر، وبعقد يمتد لسنتين. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي".
وتأتي هذه الصفقة بالتشاور مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي أعطى إدارة النصر الضوء الأخضر للتعاقد مع الحارس الكولومبي.
وانضم الكولومبي صاحب الـ33 عامًا لنادي نابولي الإيطالي في صيف 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي، قبل أن يتم شراؤه نهائيًّا في صيف 2019.
ويُعتبر أوسبينا 33 عامًا من أفضل الحراس على مستوى العالم؛ إذ خاض تجارب احترافية في نيس الفرنسي، ثم آرسنال الإنجليزي، وأخيرًا نابولي الإيطالي.
ودخل أوسبينا الفترة الحرة في عقده مع نابولي في يناير الماضي، لكن لم تفلح محاولات ناديه لتجديد عقده.
وخلال الموسم المنقضي شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.
وبشكل عام خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.
ويتولى أوسبينا حراسة مرمى منتخب كولومبيا منذ عام 2007، وخاض خلالها أكثر من 100 مباراة دولية.