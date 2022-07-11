رسميًّا.. الحارس الكولومبي أوسبينا نصراوي لموسمَيْن

ويُعتبر أوسبينا 33 عامًا من أفضل الحراس على مستوى العالم؛ إذ خاض تجارب احترافية في نيس الفرنسي، ثم آرسنال الإنجليزي، وأخيرًا نابولي الإيطالي.

ودخل أوسبينا الفترة الحرة في عقده مع نابولي في يناير الماضي، لكن لم تفلح محاولات ناديه لتجديد عقده.

وخلال الموسم المنقضي شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

وبشكل عام خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

ويتولى أوسبينا حراسة مرمى منتخب كولومبيا منذ عام 2007، وخاض خلالها أكثر من 100 مباراة دولية.