الهلال يبدأ رحلة الإعداد للموسم القادم.. ميشايل ديلغادو يشارك غدًا بالتدريبات

وحضر القائد "سلمان الفرج" في مقر النـادي، وذلك بعد أن خضع لراحة سلبية منذ نهاية الموسم الرياضي إثر تعرُّضه لكسر في الساق، وستمتد الراحة حتى منتصف الشهر المقبل، على أن يُجري فـور نهايتها فحصًا للوقوف على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلي.