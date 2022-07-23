الهلال يبدأ رحلة الإعداد للموسم القادم.. ميشايل ديلغادو يشارك غدًا بالتدريبات

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته الاعتيادية استعدادًا للموسم المقبل؛ وذلك بعد انتهاء الإجازة الموسمية التي منحها مدير الجهاز الفني، الأرجنتيني "رامون دياز"، للاعبين.
وقد غلب الجانب البدني واللياقي على الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.
واشتمل المران على: الجري حول الملعب، تدريبات بدنية وتطبيقات لياقية بالكرة.
وألقى رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، قبل بداية المران كلمة لأعضاء الفريق، تحدَّث خلالها عن أهداف النادي خلال الموسم الرياضي المقبل، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق ما يُسعد جماهير الهلال.
وحضر القائد "سلمان الفرج" في مقر النـادي، وذلك بعد أن خضع لراحة سلبية منذ نهاية الموسم الرياضي إثر تعرُّضه لكسر في الساق، وستمتد الراحة حتى منتصف الشهر المقبل، على أن يُجري فـور نهايتها فحصًا للوقوف على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلي.
وأدى اللاعب "عبدالإله المالكي" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما يواصل الثنائي "متعب المفرج وصالح الشهري" برامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهما مسبقًا في "سبيتار".
ويبدأ لاعبو الفريق صباح يوم غد الأحد لمدة أربعة أيام إجراء الفحوص الطبية الموسمية في أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض بعد تقسيمهم لأربع مجموعات.
ويصل المحترف البرازيلي "ميشايل ديلغادو" اليوم السبت إلى الرياض"، على أن يلتحق بتدريبات الفريق مساء يوم غد الأحد.
ويُجري الفريق مساء يوم غد الأحد تدريبًا اعتياديًّا في مقر النادي؛ وذلك استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023م.