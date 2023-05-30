الهلال يكمل تحضيراته لمواجهة الرائد.. في جولة ختام روشن

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة الرائد في الجولة الـ 30 و "الأخيرة" من دوري روشن ،تحت قيادة الأرجنتيني إيميليانو دياز ، الذي اعتمد النهج التكتيكي لمواجهة الرائد.