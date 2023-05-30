الهلال يكمل تحضيراته لمواجهة الرائد.. في جولة ختام روشن

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة الرائد في الجولة الـ 30 و "الأخيرة" من دوري روشن ،تحت قيادة الأرجنتيني إيميليانو دياز ، الذي اعتمد النهج التكتيكي لمواجهة الرائد.
وركز الجهاز الفني للأزرق العاصمي خلال الحصة التدريبية الختامية ،اليوم الثلاثاء ، في ملعب النادي، على الجواب الفنية والتكتيكية.
وانطلق المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ومن ثم أدى اللاعبون عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال مجموعات صغيرة.
وفرض المدرب الأرجنتيني على اللاعبين في ختام المران مناورة كروية على جزء من الملعب.