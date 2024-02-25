ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه

توج فريق ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على نظيره تشيلسي بهدف دون رد بعد التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.
سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الانتصار الثمين بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني وبالتحديد في الدقيقة 118 من زمن المباراة.
وبتتويجه باللقب يكون ليفربول قد عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالمسابقة وذلك بتتويجه باللقب العاشر في المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1960-1961 ليبتعد بذلك بفارق لقبين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.