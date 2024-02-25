ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه

توج فريق ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على نظيره تشيلسي بهدف دون رد بعد التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.