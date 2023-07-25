نجم النصر "رونالدو" يحقق أمنية طفل ياباني قبيل مباراة باريس سان جيرمان

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أمنية طفل ياباني؛ وذلك قبيل انطلاق المباراة الودية التي جمعت النصر مع باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء على ملعب يانمار ستايديوم في مدينة أوساكا اليابانية ضمن بطولة اليابان التجريبية.
وأظهرت لقطات مصورة طلب أحد الأطفال من النجم البرتغالي التوقيع على قميصه خلال وجودهما في ممر دخول ملعب "يانمار ناغاي" ليستجيب لطلبه قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو.
ولم يتردد النجم البرتغالي في تلبية طلب الطفل الياباني وقام بالتوقيع على قميص نادي النصر الذي كان يرتديه الطفل الصغير.