النصر يسعى لعبور الخليج.. والاتحاد لتجاوز محطة أبها

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستقبل النصر على ملعبه بالرياض "الأول بارك" في أولى تلك المواجهات ضيفه الخليج (الـ 14 بـ 23 نقطة)، ويلتقي العدالة (الـ 15 بـ 21 نقطة) في الثانية بالوحدة (الـ 13 بـ 23 نقطة) في الأحساء، ويحلّ أبها (العاشر بـ 30 نقطة) في المواجهة الثالثة ضيفًا على الاتحاد الذي تعثر من التعاون في الجولة السابقة.