النصر يسعى لعبور الخليج.. والاتحاد لتجاوز محطة أبها
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستقبل النصر على ملعبه بالرياض "الأول بارك" في أولى تلك المواجهات ضيفه الخليج (الـ 14 بـ 23 نقطة)، ويلتقي العدالة (الـ 15 بـ 21 نقطة) في الثانية بالوحدة (الـ 13 بـ 23 نقطة) في الأحساء، ويحلّ أبها (العاشر بـ 30 نقطة) في المواجهة الثالثة ضيفًا على الاتحاد الذي تعثر من التعاون في الجولة السابقة.
مباريات الثلاثاء
تُلعب يوم الثلاثاء (غدًا) مباراتان، يتقابل الفيحاء (الـ 12 بـ 25 نقطة) في الأولى منها والفتح (السادس بـ 39 نقطة) في المجمعة، بينما تشهد الجماهير الرياضية في المباراة الثانية ديربي القصيم عندما يحل فيها الرائد (الـ 11 بـ 29 نقطة) ضيفًا على التعاون (الخامس بـ 40 نقطة) في بريدة.
بقية مباريات الجولة
ويخوض الباطن (الأخير بـ 15 نقطة) يوم الأربعاء في حفر الباطن مباراة مع الطائي (السابع بـ 34 نقطة)، فيما يلعب الشباب (ثالث الترتيب بـ 35 نقطة) يوم الأحد مع الاتفاق (التاسع بـ30 نقطة) في الدمام، قبل أن تختتم الجولة بلقاءٍ في أبها يوم الجمعة المقبل يجمع الهلال (الرابع بـ 49 نقطة) بضمك (الثامن بـ 32 نقطة).