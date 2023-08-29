الأهلي بنقاط الطائي يحل في وصافة دوري روشن

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف الطائي أحسن استغلال وماهي إلا 4 دقائق فقط حتى افتتح التسجيل، وذلك حينما تلاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمن بالمدافعين قبل أن يمرر كرة مثالية إلى النجم الجزائري رياض محرز المندفع من الخلف الذي سددها مباشرة نحو المرمى لتستقر في شباك الحارس فيكتور براغا معلنة عن أول الأهداف.