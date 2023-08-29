الأهلي بنقاط الطائي يحل في وصافة دوري روشن

نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مواصلة انتصاراته للجولة الرابعة تواليًا بعدما تغلب على ضيفه الطائي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
في الشوط الأول تعقدت آمال الطائي في متابعة المباراة مكتملاً للصفوف بعد أن أشهر الحكم السويسري فيداي سان البطاقة الحمراء بوجه اللاعب ألفا سميدو نتيجة تدخله العنيف على المدافع البرازيلي روجر إبانييز في الدقيقة 35.
واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف الطائي أحسن استغلال وماهي إلا 4 دقائق فقط حتى افتتح التسجيل، وذلك حينما تلاعب الفرنسي آلان سانت ماكسيمن بالمدافعين قبل أن يمرر كرة مثالية إلى النجم الجزائري رياض محرز المندفع من الخلف الذي سددها مباشرة نحو المرمى لتستقر في شباك الحارس فيكتور براغا معلنة عن أول الأهداف.
في الشوط الثاني واصل لاعبو الأهلي بحثهم الجاد على هدف تأكيد الانتصار وهو ما تحقق فعلاً ، فمن هجمة منظمة نفذها لاعبو الأهلي تبادلوا خلالها الكرة قبل أن تصل إلى النجم الجزائري رياض محرز الذي تقمص دور البطولة مجددًا ولكن هذه المرة من خلال صناعة اللعب فمرر كرة بالمقاس إلى قدم الإيفواري فرانك كيسي الذي هيأها بدوره لنفسه ليطلق قذيفة صاروخية عانقت شباك الطائي.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في الوصافة متساويًا مع جاره الاتحاد بعدد النقاط ذاتها (فيما يصب فارق الأهداف لصالح المتصدر الاتحاد) بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.