المملكة تستضيف رواد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً كبيراً بالألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال إطلاق استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م. كما تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة واسعة من محبي وعشاق الرياضات الإلكترونية تضم نحو 23.5 مليون شخص، أي ما يمثل (67%) من إجمالي عدد سكان المملكة.