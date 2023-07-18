رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن إستراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي

كما تم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، العملُ على مسار ثالث يختص بتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك من خلال تخفيض "الحد الأدنى" لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من (18) عامًا إلى (16) عامًا في الموسم المقبل 2023/ 2024؛ على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المسار في موسم 2025/ 2026، بتخفيض أعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح (25) لاعبًا بدلًا عن (35) لاعبًا، وتعويض ذلك بوجود (10) لاعبين تحت سن (21) عامًا؛ بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.