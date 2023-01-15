رياضة

في ختام الجولة الـ 13 من دوري روشن .. "الهلال" يعبر العدالة ويقفز للوصافة

قلص الفارق إلى نقطة واحدة مع النصر
في ختام الجولة الـ 13 من دوري روشن .. "الهلال" يعبر العدالة ويقفز للوصافة
محمد السيد
محمد السيد

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على شقيقه العدالة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مباريات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بهدفين دون مقابل .

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني بأقدام سالم الدوسري وصالح الشهري ، عند الدقيقتين ( 66 ،72 ) .

وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب العدالة فهد الحربي عند الدقيقة 85 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 29 في المركز الثاني في حين يتوقف رصيد العدالة عند النقطة 8 في المركز ما قبل الأخير .

الهلال
العدالة

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